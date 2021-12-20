Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul’da kar yağışı başlıyor: İşte son dakika hava durumu

Son dakika haberi: İstanbul'a kar yağışı başlıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul'da depolarda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.

Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde 100 bin ton tuzun daha depolara ilave edilmesi bekleniyor.

AKOM UYARDI: SAATİ BELLİ OLDU

AKOM'dan gelen son dakika bilgisine göre, kar yağışı bu gece saat 22.00'dan itiberen başlayacak. İstanbul'da soğuk hava cuma akşamına kadar etkisini devam ettirecek. AKOM vatandaşlara soğuk ve yağışlı havalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA BÖLGESİ SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi. Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.