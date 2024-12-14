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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Batı tarzı beslenme, fazla şekerli yiyeceklerin bolca tüketildiği ve kızartılmış hatta doymuş yağlardan zengin etlerin bulunduğu yeme alışkanlığıdır. Karaciğer yağlanır, kalp hastalıklarına metabolik sendromdan hipertansiyona kadar birçok hastalığa hatta kansere sebep olur Çözüm; vücudumuzda sirtuin adlı proteinlerini aktive etmek; hücrelerimizin yaşlanma sürecini yavaşlatmak, yağ yakımının hızlanacağı, kanser hücrelerin yok olmasının sağlanacağı, inflamasyonun azalacağı bir beslenme tarzını tercih etmek

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:35
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Dünya nüfusu artmakta, yaşlı nüfus çoğalmakta. Dinç bir yaşlı nüfus yerine kronik hastalığı bulunan ve çoklu mikro besin öğeleri eksikliklerine sahip sağlıksız yaşlı nüfusun da artmasıyla kalitesiz bir yaşlanma kendini göstermektedir. Yaşlanmanın programlanmış bir süreç olmadığına dair birçok hipotez mevcuttur.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Bu hipotezlerden en önemlisi telomer hipotezidir. DNA iplikçiklerine bağlı olan ve yaşla kısalan telomerlerin kısaldıkça yaşlanmanın arttığı bilindiğinden bu kısalmaya engel olacak antioksidanlardan zengin bir beslenmenin yaşlanmayı yavaşlatabileceği ön görülmektedir. Özellikle polifenollerden zengin bir beslenme ile telomer kısalmasının önüne geçilebileceği, B12, E vitaminlerinden zengin beslenmenin telomer iplikçiklerinde yıpranmayı önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabileceği düşünülmektedir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Diğer bir hipotez de sirtuin proteinlerinin doğal aktivasyonunun kanserli hücrelerin temizlenmesinde aktif rol oynadığı belirtilmektedir. Ve sirtuin proteinleri denilen hem genç kalmayı sağlayan hem de hücresel yenilenmeyi hızlandıran bu molekül sentezinin artırılmasının da yağ yakımından genç kalmaya kadar bir dizi fizyolojik olumlu süreçlerin devamlılığının sağlanabileceğine inanılmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Ve vücudumuzda sirtuin adlı proteinlerini aktive edersek; hücrelerimizin yaşlanma sürecinin yavaşlayacağı, yağ yakımının hızlanacağı, apoptosiz yani kanser ve virüsle enfekte hücrelerin yok olmasının sağlanacağı, oksidatif stresin dizginleneceği, inflamasyonun azalacağı, mitokondri sentezinin de arttırılarak çok daha iyi bir sağlık hedefleyebileceğimiz savunulmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Sirtuin proteinleri sentezlendikçe sirtuin enzimleri aktif olarak tam kapasite çalışarak bu olumlu metabolik etkinin sağlandığı da bildirilmektedir.

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