Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Diğer bir hipotez de sirtuin proteinlerinin doğal aktivasyonunun kanserli hücrelerin temizlenmesinde aktif rol oynadığı belirtilmektedir. Ve sirtuin proteinleri denilen hem genç kalmayı sağlayan hem de hücresel yenilenmeyi hızlandıran bu molekül sentezinin artırılmasının da yağ yakımından genç kalmaya kadar bir dizi fizyolojik olumlu süreçlerin devamlılığının sağlanabileceğine inanılmaktadır.