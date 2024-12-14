Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den 14 günde kanser hücrelerini öldüren yöntem! Yemekten sonra bir bardak...

Batı tarzı beslenme, fazla şekerli yiyeceklerin bolca tüketildiği ve kızartılmış hatta doymuş yağlardan zengin etlerin bulunduğu yeme alışkanlığıdır. Karaciğer yağlanır, kalp hastalıklarına metabolik sendromdan hipertansiyona kadar birçok hastalığa hatta kansere sebep olur Çözüm; vücudumuzda sirtuin adlı proteinlerini aktive etmek; hücrelerimizin yaşlanma sürecini yavaşlatmak, yağ yakımının hızlanacağı, kanser hücrelerin yok olmasının sağlanacağı, inflamasyonun azalacağı bir beslenme tarzını tercih etmek