Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kalıcı zayıflamanın şifresi: "Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!"

Kilo korumada başarının temel kriteri de zayıflama bitimini takiben üç yıl sonunda en fazla 2 kg kadar kilo artışının olmasını sağlamaktır diyebilirim. Bu sebeple birçok şişman birey zayıflamada bir şekilde başarı sağlasa da, kalıcı zayıflamada başarı oranı hem çok düşük hem de kalıcı zayıflamayı sağlamak oldukça güçtür. Araştırmalar verilen kilonun en az 1 yıl boyunca koruma sağlamanın, hastalıklardan korunma, hastalık gelişimini veya ilerlemesini yavaşlatmada çok önemli olduğunu göstermektedir.

