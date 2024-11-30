Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kalıcı zayıflamanın şifresi: "Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!"
Şişmanlık sinsi ilerleyen ve tekrarlayan ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmesinde çeşitli diyet yöntemleri, farklı yoğunlukta egzersizler, ilaç, takviyeler ve cerrahi yöntemler uygulanmakta... Ancak kilo verme başarısı, kalıcı zayıflama oranı oldukça düşük. Temel noktalar gözden kaçırılırsa diyetler de, spor salonundaki zaman da boş gider. Zayıflarken bazı şeyler yaşam biçimimiz olmalı.
Giriş Tarihi: 30.11.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 08:53