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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kalıcı zayıflamanın şifresi: "Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!"

Şişmanlık sinsi ilerleyen ve tekrarlayan ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmesinde çeşitli diyet yöntemleri, farklı yoğunlukta egzersizler, ilaç, takviyeler ve cerrahi yöntemler uygulanmakta... Ancak kilo verme başarısı, kalıcı zayıflama oranı oldukça düşük. Temel noktalar gözden kaçırılırsa diyetler de, spor salonundaki zaman da boş gider. Zayıflarken bazı şeyler yaşam biçimimiz olmalı.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 30.11.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 08:53
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kalıcı zayıflamanın şifresi: Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!

Şişmanlık; vücutta yağ dokusunun hastalık yapacak şekilde birikimiyle ağırlığın artması sonucu gelişen bir sağlık sorunudur diyoruz her zaman. Çünkü şişmanlık; irade ve otokontrol eksikliğine bağlı gelişen basit bir sorundan öte, iştahın değişimiyle vücudun enerji metabolizmasındaki dengesizliği içine alan karmakarışık bir metabolik hastalıktır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kalıcı zayıflamanın şifresi: Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!

Yeme davranışındaki değişim olumlu ve sağlıklı bir içeriğe dönüştüğünde obezite ortadan kalkmakta, enerji harcamasını artıran egzersizler yaşama eklendiğinde kilo koruma kolaylaşmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kalıcı zayıflamanın şifresi: Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!

Peki nedir bu üçlü temel nokta? Birincisi mutlaka öğün düzeninde sağlıklı, işlenmemiş besinlerden doğru pişirme yöntemleriyle hazırlanan öğünlerin olması, ikincisi düzenli aktif bir yaşam ve son olarak mutlaka ama mutlaka davranış değişikliği terapisinin aynı anda yürütülmesinden geçtiğini söylemeliyim.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kalıcı zayıflamanın şifresi: Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!

KASLARI KORUMAK ÖNEMLİ
Temelde şişman bireyin kilo verme yolculuğunda istediğimiz kritik nokta; bireyin hedef kilosuna gelmesini başarmak ve yaşına, vücut yapısına, cinsiyet ve boyuna uyan erişilebilir sağlıklı kiloya gelmesi. Sonra da bu verilen kilonun, hedef tartının korunmasının devamlılığını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle zayıflayan herkesin mutlaka kilo koruma programına alınması gerekmektedir. Çünkü şişmanlık sinsi ilerleyen ve tekrarlayan ciddi bir hastalıktır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kalıcı zayıflamanın şifresi: Bu listeyle yağlarınızdan kurtulacaksınız!

Kilo korumada başarının temel kriteri de zayıflama bitimini takiben üç yıl sonunda en fazla 2 kg kadar kilo artışının olmasını sağlamaktır diyebilirim. Bu sebeple birçok şişman birey zayıflamada bir şekilde başarı sağlasa da, kalıcı zayıflamada başarı oranı hem çok düşük hem de kalıcı zayıflamayı sağlamak oldukça güçtür. Araştırmalar verilen kilonun en az 1 yıl boyunca koruma sağlamanın, hastalıklardan korunma, hastalık gelişimini veya ilerlemesini yavaşlatmada çok önemli olduğunu göstermektedir.

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