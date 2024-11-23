Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! "Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor..."

Genel olarak birçok kadın, menopoz sürecini ya kendi içinde yaşayarak geçiştirmekte ya da bir önceki neslin tecrübe ve aktardığı bilgilerle semptomları yönetmeye çabalamakla geçirmektedir. Çünkü menopoz kadının kendini biraz korunaksız hissettiği, üretkenliğini yitirdiği için "Acaba değersiz mi olacağım!" kaygılarıyla geçirdiği kaotik bir süreç. Bunun için menopozu iyi anlamak ve bu durumu nasıl daha kaliteli geçirmeli konusunda kadına tıbbi ve beslenme açısından destek olmak gerekiyor.

