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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! "Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! "Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor..."
Dünyada yaşlı nüfusun artması sonucu kadınlarda belirli bir yaş sonrası yaşanılan menopoz sıklığının çoğalması da kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde de menopoz yaşı ortalama 48-52 arasında ve kadınlar menopoz sonrası ortalama 30 yıl kadar bir yaşam süresine de sahip. Menopoz her kadının endişeyle "Beni neler bekliyor?" diye gün saydığı bir dönem. Peki ne yapmalı, nasıl beslenmeli? Bu dönemde kilo vermek bile mümkün.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:13