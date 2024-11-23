Trend Galeri Trend Yaşam Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! "Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor..."

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! "Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor..."

Dünyada yaşlı nüfusun artması sonucu kadınlarda belirli bir yaş sonrası yaşanılan menopoz sıklığının çoğalması da kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde de menopoz yaşı ortalama 48-52 arasında ve kadınlar menopoz sonrası ortalama 30 yıl kadar bir yaşam süresine de sahip. Menopoz her kadının endişeyle "Beni neler bekliyor?" diye gün saydığı bir dönem. Peki ne yapmalı, nasıl beslenmeli? Bu dönemde kilo vermek bile mümkün.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:13
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor...

Genel olarak birçok kadın, menopoz sürecini ya kendi içinde yaşayarak geçiştirmekte ya da bir önceki neslin tecrübe ve aktardığı bilgilerle semptomları yönetmeye çabalamakla geçirmektedir. Çünkü menopoz kadının kendini biraz korunaksız hissettiği, üretkenliğini yitirdiği için "Acaba değersiz mi olacağım!" kaygılarıyla geçirdiği kaotik bir süreç. Bunun için menopozu iyi anlamak ve bu durumu nasıl daha kaliteli geçirmeli konusunda kadına tıbbi ve beslenme açısından destek olmak gerekiyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor...

Amerika, Afrika, Avusturalya, Avrasya ülkelerini içine alan uluslararası klinik bir araştırmada menopozun semptomları açısından sıkça terleme, sıcak basması, depresyon, kas ve eklem ağrılarıyla eşlik eden hayat kalitesini yerle bir olmasına neden olan bu sorunları gözlemlediği bildirilmiş.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor...

Menopoz aslında birden ortaya çıkan bir kadın sağlığı sorunu değildir. Öncesi premenopoz, yaşandığı süreç perimenopoz ve sonrası postmenopoz dönemleri olarak art arda üç sürecin yaşandığı bir yolculuk. 40-50 yaşlarında östrojen hormonunun azalmasıyla semptomların şiddetlendiği de bir gerçektir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor...

Belirgin bir sağlık sorunu olmasa bile menopoz dönemi sessiz sağlık sonuçlarının yaşandığı dönem olduğu konusunu da unutmamak gerekir. Sıcaklık dalgalanmaları, uyku bozukluğu, anksiyete, düşük ruh hali, ürogenital değişiklikler, cinsel isteksizlik bu dönemde görülen diğer klinik belirtiler olarak göze çarpmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Hormonları düzenliyor, vücudu yeniliyor...

Kadınların yaşamsal evresinde östrojen hormonunun yükselişi ve düşüşüyle oldukça yakından ilgilidir. Östrojen azalmasıyla beraber; kilo alma, yağ dokusunun bel bölgesinde ve vücudun diğer bölgelerinde belirgin artma, kan basıncı ve kolesterolde artış, vasküler semptomlar menopoza özgü görülebilmektedir.

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