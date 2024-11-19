Valilik duyurdu: Konut başvuruları için 2 gün ek süre verildi

KONUT BAŞVURULARI İÇİN 2 GÜN EK SÜRE VERİLDİ

Valiliğin yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.