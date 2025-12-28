Trend Galeri Trend Yaşam Van'da yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Van kar tatili için gözler Valilik duyurularında!

Van'da kar yağışı etkisini giderek artırıyor. Kent genelinde olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 29 Aralık Pazartesi günü Van'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusundaki son durum ve Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

