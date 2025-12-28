Trend
Galeri
Trend Yaşam
Van'da yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Van kar tatili için gözler Valilik duyurularında!
Van'da yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Van kar tatili için gözler Valilik duyurularında!
Van'da kar yağışı etkisini giderek artırıyor. Kent genelinde olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 29 Aralık Pazartesi günü Van'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusundaki son durum ve Valilikten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 18:57