Veliaht yeni bölüm fragmanı izle: "Zülfikar Karslı'nın cezasını kesiyorum!" Veliaht 19.bölüm fragmanı yayında!

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar.