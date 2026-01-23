Trend Galeri Trend Yaşam Veliaht yeni bölüm fragmanı izle: "Zülfikar Karslı'nın cezasını kesiyorum!" Veliaht 19.bölüm fragmanı yayında!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle ilgiyle takip edilen Veliaht dizisinde yeni bölüm heyecanı başladı. İzleyiciler, Veliaht 19. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler de gündemdeki yerini aldı.

23.01.2026
Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Veliaht, yeni bölümü öncesi fragman arayışlarıyla yeniden gündeme geldi. Veliaht 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu diziseverler tarafından sıkça araştırılırken, yeni bölümde tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.

VELİAHT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Veliaht yeni bölüm her perşembe ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını yapımın resmi sitesinden takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/veliaht/3003

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar.

Timur'un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar. Reyhan, Timur'la birlikte aşkları için önemli bir adım atarken Zülfikar'ın tehdidiyle yüzleşir.

Derya evliliğinde yeni bir aşamaya geçerken hayatını altüst edecek bir haber alır. Timur, Reyhan konusunda çığırından çıkan Zafer'le birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Zülfikar'dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.