Veliaht yeni bölüm fragmanı izle: "Zülfikar Karslı'nın cezasını kesiyorum!" Veliaht 19.bölüm fragmanı yayında!
SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle ilgiyle takip edilen Veliaht dizisinde yeni bölüm heyecanı başladı. İzleyiciler, Veliaht 19. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler de gündemdeki yerini aldı.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:19