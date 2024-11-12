Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

Kasım ayına girmemiz ile beraber birçok astrolojik olay da bizlere 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Astroloji açısından oldukça yoğun geçecek olan bu ay kimi burca şans getirecek kimi burcun da sabrını sınayacak. 11 Kasım tarihinde Venüs Oğlak burcuna geçti ve toprak grubu burçlar için oldukça verimli bir dönem başlamış oldu. 15 Kasım'da ise Balık burcundaki Satürn doğrudan hareket ediyor. Peki, bu astrolojik olaylar 12 burcu nasıl etkileyecek? İşte detaylar…