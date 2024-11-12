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Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık'a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

Kasım ayına girmemiz ile beraber birçok astrolojik olay da bizlere 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Astroloji açısından oldukça yoğun geçecek olan bu ay kimi burca şans getirecek kimi burcun da sabrını sınayacak. 11 Kasım tarihinde Venüs Oğlak burcuna geçti ve toprak grubu burçlar için oldukça verimli bir dönem başlamış oldu. 15 Kasım'da ise Balık burcundaki Satürn doğrudan hareket ediyor. Peki, bu astrolojik olaylar 12 burcu nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:54
Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

İşte Venüs'ün bu geçişinin 12 burca olan etkileri…

Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURCU

Kasım ayında Satürn, Koç ve yükselen Koç burcunun iş ve öğrenme becerilerini etkileyecek.

Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

Bu dönemde yaşayacak olduğunuz olumsuzluklardan ders çıkarmak ve bu dersler doğrultusunda yeni adımlar atmanız öneriliyor.

Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

Ayından 11'inden sonra ise eğitim ve kariyer alanında olan bu gerginlikler geride kalacak ve bir kişinin desteği ile yeni kapılar açılacak.

Venüs bereketiyle geldi! 7 Aralık’a kadar hayatına hem aşk hem para yağacak o burç!

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURCU

4 Kasım tarihinde Mars'ın Aslan burcuna geçmesi ile birlikte, Boğa ve yükselen Boğa burcunun hayatlarında bazı gerginlikler meydana gelmiş olabilir.

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