VIP Çiçek Abbas görenleri hayran bırakıyor! Bir eşi daha yok

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Çiçek Abbas, Yeşilçam denince akla ilk gelen yapımlardan biri. Başrollerini İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin paylaştığı efsane film hala sahneleriyle ve replikleriyle hepimizin hafızlarında. Vizyona girdiği günden beri Türk halkının büyük ilgisini göre Çiçek Abbas'ın minibüsünü de bilmeyenimiz yok. O minibüsün benzerleri de revaçta. 10 yıldan uzun bir süre önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Sonrasında VIP Çiçek Abbas satın almak isteyenler aracı için sıraya girdi. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor.
VIP Çiçek Abbas'ı görenler bir daha bakıyor. Hayran kalmamak elde değil. Son yıllarda eski araçların modifiye halleri büyük ilgi görürken bu kez işin içine Yeşilçam da girdi.
ÇİÇEK ABBAS SEVGİSİNİ YAŞATIYOR
Ordu'da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, 'Çiçek Abbas' filmini adeta günümüzde yaşatıyor.
Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıldan fazla bir süre önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi.
Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs,
insanların aklına, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor.
EVİN ALTINDA YAPTI
Evin altında yapılan garajda üzerine örtü kapatılarak muhafaza edilen minibüs,