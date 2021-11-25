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VIP Çiçek Abbas görenleri hayran bırakıyor! Bir eşi daha yok

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Çiçek Abbas, Yeşilçam denince akla ilk gelen yapımlardan biri. Başrollerini İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin paylaştığı efsane film hala sahneleriyle ve replikleriyle hepimizin hafızlarında. Vizyona girdiği günden beri Türk halkının büyük ilgisini göre Çiçek Abbas'ın minibüsünü de bilmeyenimiz yok. O minibüsün benzerleri de revaçta. 10 yıldan uzun bir süre önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Sonrasında VIP Çiçek Abbas satın almak isteyenler aracı için sıraya girdi. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:53 PAYLAŞ