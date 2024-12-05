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Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'te yayınlandığı ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve dünya çapında büyük yankı uyandıran Wednesday dizisinin ikinci sezonu ile ilgili Netflix'den açıklama geldi. İlk sezonda, zeki ve alaycı mizahıyla tanınan Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceraları ve gizemli cinayetleri çözme çabaları izleyicileri ekrana kilitlemişti. Addams Ailesi'nin modern bir uyarlaması olan dizi, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar…