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Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'te yayınlandığı ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve dünya çapında büyük yankı uyandıran Wednesday dizisinin ikinci sezonu ile ilgili Netflix'den açıklama geldi. İlk sezonda, zeki ve alaycı mizahıyla tanınan Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki maceraları ve gizemli cinayetleri çözme çabaları izleyicileri ekrana kilitlemişti. Addams Ailesi'nin modern bir uyarlaması olan dizi, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 14:48
Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Wednesday 2. sezonu ile ilgili Netflix'ten beklenen açıklama geldi. İlk sezonunda, Jenna Ortega'nın hayat verdiği Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki gizemli ve heyecan dolu maceraları izleyicilerden tam not almıştı. Wednesday karakterinin sıra dışı kişiliği, diziyi Netflix'in 2022 yılında en çok izlenen yapımlarından biri haline getirdi. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Wednesday dizisi ilk sezonu ile Netflix'te yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Tim Burton imzalı fantastik dizinin senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alındı.

Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY KONUSU

Dizide Wednesday Addams'ın, Nevermore Akademisinde başına gelen maceralar anlatılıyor.

Zeki, alaycı ve siyah beyaz tarzıyla dikkat çeken Wednesday, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar da edinecek. Zeki olduğu kadar meraklı da Wednesday arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyulacak.

Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

Netflix, 2. sezon çekimlerinin bittiğini duyurdu. Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

Wednesday yeni sezon için müjdeli haber! Netflix duyurdu! Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Fred Armisen (Fester)

Gwendoline Christie (Larissa Weems)

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