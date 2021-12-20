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WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Bu yenilik grup yöneticilerini doğrudan etkiliyor. Artık yöneticiler daha fazla yetkiye sahip olacak. Peki WhatsApp'taki bu değişiklik nedir? Grup yöneticilerine gelecek olan yeni özellik ne sağlıyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:01
WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

WhatsApp'ın yeni birkaç farklı özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kaynaklar popüler uygulamaya önümüzdeki haftalar içinde yeniliklerin ekleneceğini söylemişti. Söz konusu yeniliklerden birinin de grup sohbetleri hakkında olduğu belirtilmişti. Sonunda detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

WhatsApp bir süre önce mesaj silme özelliğini getirmişti. Sadece kendinizden değil, alıcından da mesajınızı belli bir süre içerisinde silebiliyorsunuz.

Şirketin mesaj silmedeki süre şartını kaldıracağı tahmin ediliyor. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre WhatsApp grup yöneticilerine de bu yetkiyi verecek.

Yani bir grupta yönetici olanlar söz konusu grup içerisinde istedikleri mesajları silme hakkına sahip olacak.

WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

Bilindiği gibi WhatsApp'ta son görülme özelliği bulunuyor. Bunu isteğe bağlı olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak şirketin sisteminde gizliliği ihlal eden bir uygulama açığı vardı.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler bile sizin numaranızı ekleyip, son görülmenizi kontrol edebiliyordu.

Yani haberiniz olmadan takip edilme pratiğine şirketin uygulamaları izin veriyordu. WhatsApp sessiz sedasız uygulamaya aldığı son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldırdı.

WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

Teknik olarak WhatsApp'ın son duyurusu daha önce yayımlanmış bir güncellemenin genişletilmiş versiyonu.

Şirket geçen yıl rakibi Signal benzeri bir adım atarak, kaybolan mesajlar özelliği getirmişti.

Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek zorundaydınız.

WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.

WhatsApp ayrıca 7 gün kuralını da değiştiriyor. Geçen sene başlayan uygulamada mesajlar 7 gün sonra kayboluyordu. Artık mesajların ne zaman kaybolacağına dair süreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal birçok seçenek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerini getirdi.

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