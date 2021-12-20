WhatsApp grup sohbetlerinde büyük değişiklik! Yöneticiler artık istediği mesajları...

WhatsApp 'ın yeni birkaç farklı özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Kaynaklar popüler uygulamaya önümüzdeki haftalar içinde yeniliklerin ekleneceğini söylemişti. Söz konusu yeniliklerden birinin de grup sohbetleri hakkında olduğu belirtilmişti. Sonunda detaylar ortaya çıktı.

Yani bir grupta yönetici olanlar söz konusu grup içerisinde istedikleri mesajları silme hakkına sahip olacak.

Şirketin mesaj silmedeki süre şartını kaldıracağı tahmin ediliyor. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre WhatsApp grup yöneticilerine de bu yetkiyi verecek.

WhatsApp bir süre önce mesaj silme özelliğini getirmişti. Sadece kendinizden değil, alıcından da mesajınızı belli bir süre içerisinde silebiliyorsunuz.

Bilindiği gibi WhatsApp'ta son görülme özelliği bulunuyor. Bunu isteğe bağlı olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak şirketin sisteminde gizliliği ihlal eden bir uygulama açığı vardı.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler bile sizin numaranızı ekleyip, son görülmenizi kontrol edebiliyordu.

Yani haberiniz olmadan takip edilme pratiğine şirketin uygulamaları izin veriyordu. WhatsApp sessiz sedasız uygulamaya aldığı son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldırdı.