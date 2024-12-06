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WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

İzmir'de bir çocuk annesi eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk'ü WhatsApp yazışmalarından dolayı çalıştığı pastanenin önünde canice katleden 31 yaşındaki Ozan Baştosun hakkında karar verildi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 06.12.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:24
WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Ozan Baştosun, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı hazır bulundu. Öldürülen Fulya Öztürk'ün (35) yakınları sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluğun devamını talep etti.

WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

"HEM ANNE, HEM BABASIZ KALDI"

Son sözleri sorulan sanık Baştosun, eski eşiyle hiçbir sorunu olmadığını savunarak, "Olay günü hakaretler ve küfürler oldu ve olay gerçekleşti. Pişmanım. Dışarda kızım var ve hem anne hem babasız kaldı. Tahliyemi istiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı.

WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de Hasan Ozan Baştosun, pastanede çalışan 1 çocuk annesi eski eşi Fulya Öztürk'ü iddiaya göre gördüğü WhatsApp yazışmaları nedeniyle çalıştığı iş yerinin önünde tabancayla öldürmüş, Baştosun'a müebbet hapis cezası verilmişti.

WhatsApp mesajı cinayetinde cani koca için karar verildi!

Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla kararı istinafa taşımış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanığa ilişkin hükmün bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

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