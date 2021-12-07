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WhatsApp'a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

WhatsApp bu yıl daha çok skandallarla gündeme geldi. Sene başında gizlilik sözleşmesinde yapılan değişiklik büyük tepki çekmişti. Facebook ve FBI'ın WhatsApp verilerine erişebildiği iddiaları da tartışmalara neden olmuştu. Şimdi WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir yenilikle konuşuluyor. Şirket, popüler uygulamada talep edilen değişikliği gündemine aldı. Lafı daha fazla uzatmadan neden olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:54
WhatsApp’a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. Teknik olarak WhatsApp'ın son duyurusu daha önce yayımlanmış bir güncellemenin genişletilmiş versiyonu.

WhatsApp’a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

Şirket geçen yıl rakibi Signal benzeri bir adım atarak, kaybolan mesajlar özelliği getirmişti. Ancak bunu kişiye özel olarak tek tek yapmanız gerekiyordu. Yani WhatsApp'ta tüm yazışmalarınız kayıt dışı kalsın istiyorsanız bütün rehberle tek tek bunu işaretlemek zorundaydınız.

WhatsApp’a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

WhatsApp son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldıracak. Tek bir yerden bütün mesajlaşmayı belirli bir sürenin ardından sildirmek mümkün olacak.

WhatsApp ayrıca 7 gün kuralını da değiştiriyor. Geçen sene başlayan uygulamada mesajlar 7 gün sonra kayboluyordu. Artık mesajların ne zaman kaybolacağına dair süreyi siz belirleyeceksiniz. WhatsApp halen bu konuda Signal'in gerisinde. Signal birçok seçenek sunarken WhatsApp 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerini getirdi.

WhatsApp’a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp’a beklenen güncelleme geliyor! Güncellemeyle birlikte ne değişiyor? İşte detaylar...

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni adı) çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz.

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