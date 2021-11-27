WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yenilikler gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Web üzerine çalışmalar yapan WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir güncellemeyi duyurdu. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak. İşte o güncelleme:

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

NTV'de yer verilen habere göre, Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni adı) çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil.