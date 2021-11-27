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WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yenilikler gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Web üzerine çalışmalar yapan WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir güncellemeyi duyurdu. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak. İşte o güncelleme:

Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:05
WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Beta versiyonu yayımlanan güncellemeyle WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

NTV'de yer verilen habere göre, Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek.

WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni adı) çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil.

WhatsApp’a bomba özellik geliyor! Artık mesaja cevap vermek yerine…

Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.

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