WhatsApp’ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan bu özellik, Apple iOS sistemlerde uygulamanın Beta versiyonuna eklendi. Şimdilik küçük bir grupta kullanılabilen özellik, mesajlara emoji ile tepki verme imkânı sunuyor.

Tepkiler özelliği ile;

-Kullanıcılar bir mesaja, 6 emoji arasından yalnızca bir tanesi ile bir kez tepki verebilecek.

-Kullanıcılar, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mesajlara emoji ile karşılık verebilecek.

-Herhangi bir grupta mesajlara tepki veren insanların, hangi mesaja hangi emoji ile tepki verdiği tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.