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WhatsApp'ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

WhatsApp yeni özellikler üstünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunan WhatsApp'ta şimdi de emoji ile tepki verme dönemi başlıyor. Kullanıcılar artık herhangi bir mesaja Facebook'taki gibi tepki verebilecek. Bu özellik WhatsApp iOS beta sürümünde kullanıma sunuldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 16:45
WhatsApp’ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

Geçtiğimiz günlerde web uygulaması üzerinden sticker oluşturma özelliğini duyuran şirket, şimdilik yalnızca iOS beta sürümünde kullanılabilen, bir süredir üzerinde çalıştığı yepyeni özelliğini duyurdu.

WhatsApp’ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

Birkaç ay önce kısıtlı bir kitlede denenmeye başlanan bu özellik, Apple iOS sistemlerde uygulamanın Beta versiyonuna eklendi. Şimdilik küçük bir grupta kullanılabilen özellik, mesajlara emoji ile tepki verme imkânı sunuyor.

WhatsApp’ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

Tepkiler özelliği ile;

-Kullanıcılar bir mesaja, 6 emoji arasından yalnızca bir tanesi ile bir kez tepki verebilecek.
-Kullanıcılar, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde mesajlara emoji ile karşılık verebilecek.
-Herhangi bir grupta mesajlara tepki veren insanların, hangi mesaja hangi emoji ile tepki verdiği tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.

WhatsApp’ta görürseniz şaşırmayın! Artık mesajlara bu şekilde cevap verilebilecek

Hala geliştirilme aşamasındaki mesajlara emoji ile tepki verme ve verilen tepkileri görüntüleme özelliğinin, 2022 yılının başında Android, iOS, Web ve Masaüstü kullanıcılarına da sunulması bekleniyor. (Webtekno)

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