WhatsApp’ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Yapılan açıklamalara göre WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, şirketin dijital cüzdanı Novi'yi WhatsApp'a entegre edecek. WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Novi CEO'su Stephane Kasriel'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara göre, artık Novi yardımıyla popüler mesajlaşma platformu üzerinden ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Pax Dolar (USDP) transferleri yapmak mümkün olacak.

Novi tarafından yapılan açıklamalarda da bu yeni özellik ile ilgili, "Ücretsiz kripto para gönderme ve almanın yeni bir yolu. Kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerinden ayrılmadan para transferi gerçekleştirebilecekler" ifadelerine yer verildi. Buna ek olarak, platforma getirilen olan kripto para transferi özelliğinin şu an için yalnızca ABD'de bulunan sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Açıklamalara göre WhatsApp üzerinden ücretsiz bir şekilde kripto para transferi yapmak oldukça kolay. Novi'ye göre özelliği kullanabilen insanların transfer yapması için öncelikle herhangi bir sohbeti açması gerekiyor. Bunun ardından da kullanıcıların Android cihazlardaki 'ataş', iOS cihazlardaki 'artı (+)' simgesine tıklaması ve ekranda beliren ödeme seçeneğine tıklaması gerekecek. Daha sonra da Novi hesabına giriş yapılıp transferler gerçekleştirilebilecek.