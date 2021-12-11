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WhatsApp'ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Son yıllarda kripto para birimleri oldukça ilgi görmeye başladı. Yeni kripto borsaları kuruldu, bununla birlikte madencilik de arttı. Kısa süre önce bir şirket bitcoin madenciliği için enerji santrali almıştı. Kripto para kullanıcılarının sayısı da 200 milyonun üstüne çıkmış durumda ve uzmanlar bu sayısının katlanarak artacağını belirtiyor. Kripto paraların yükselen trendi birçok sektörün ve sektör temsilcisinin de dikkatini çekiyor. Sosyal medya platformları bu konuda geri kalmamak için hamle yaptı. Bu isimler arasına popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp katıldı. Artık WhatsApp üstünden kripto para alıp gönderilebilecek. Peki bu nasıl olacak? WhatsApp'ın kripto para sistemi nasıl çalışıyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 15:43
WhatsApp’ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Yapılan açıklamalara göre WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, şirketin dijital cüzdanı Novi'yi WhatsApp'a entegre edecek. WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Novi CEO'su Stephane Kasriel'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara göre, artık Novi yardımıyla popüler mesajlaşma platformu üzerinden ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Pax Dolar (USDP) transferleri yapmak mümkün olacak.

WhatsApp’ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Novi tarafından yapılan açıklamalarda da bu yeni özellik ile ilgili, "Ücretsiz kripto para gönderme ve almanın yeni bir yolu. Kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerinden ayrılmadan para transferi gerçekleştirebilecekler" ifadelerine yer verildi. Buna ek olarak, platforma getirilen olan kripto para transferi özelliğinin şu an için yalnızca ABD'de bulunan sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

WhatsApp’ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Açıklamalara göre WhatsApp üzerinden ücretsiz bir şekilde kripto para transferi yapmak oldukça kolay. Novi'ye göre özelliği kullanabilen insanların transfer yapması için öncelikle herhangi bir sohbeti açması gerekiyor. Bunun ardından da kullanıcıların Android cihazlardaki 'ataş', iOS cihazlardaki 'artı (+)' simgesine tıklaması ve ekranda beliren ödeme seçeneğine tıklaması gerekecek. Daha sonra da Novi hesabına giriş yapılıp transferler gerçekleştirilebilecek.

WhatsApp’ta kripto para gönderip alabileceksiniz! İşte WhatsApp kripto para sisteminin detayları...

Bu Meta'nın (eski adıyla Facebook) WhatsApp'a yönelik ilk kripto para adımı değil. 2018 yılında Bloomberg tarafından paylaşılan bir haberde de şirketin WhatsApp'a kripto para entegrasyonu yapmayı planladığı belirtilmişti. Haberde, şirketin WhatsApp'ta kullanılabilecek bir 'stablecoin' geliştirmeyi planladığı yer almıştı. (Webtekno)

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