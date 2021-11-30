Yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği? İşte MasterChef yağlama tarifi ve Kayseri yağlaması yapılışı

Şebit olarak da adlandırılan Kayseri yağlaması, MasterChef adlı yemek programının son bölümüyle birlikte gündeme geldi. Yarışmacıların en iyi tabağı hazırlayarak hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştığı programın son bölümünün ardından "yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği?" gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte milyonların incelediği MasterChef yağlama tarifi ve Kayseri yağlaması yapılışı!
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Anadolu mutfağından yağlama tarifi şeflerin beğenisine sunuldu. Lazanya benzeri bu tarif, yöresel lezzetlere meraklı televizyon izleyicileri tarafından yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği sorularıyla gündeme geliyor. İşte MasterChef yağlama tarifi ile Kayseri yağlaması yapılışı ve malzemeleri!
MASTERCHEF YAĞLAMA TARİFİ VE YAPILIŞI
Ilık süt, şeker ve mayayı sıcak bir fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.
Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Sıvıyağ, su, tuz ve aktifleşmiş mayayı ekleyin.
Hamuru iyice yoğurun ve 11 eşit bezeye ayırıp bezeleri yuvarlayın.
Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar bekletin.
Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı alın.
İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Ezilmiş ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin.
Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin ve iyice kavurun.
Küçük küçük doğranmış domatesi ekleyin.
Salçayı da ekleyip iyice karıştırın.
Suyunu, tuzunu ve baharatları ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyin.
Mayalanan hamurları bir yemek tabağı boyutunda açın ve bir saç üzerinde pişirin.
Pişen lavaşların arasına eritilmiş tereyağı sürün ve yumuşamaya bırakın.
Bir lavaş, bir kat kıymalı harç olacak şekilde hamurları üst üste dizin
11 kat olan hamuru dörde bölün ve orta kısmına yoğurt dökün.
KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ
Hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 silme yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
İç harç için:
500 gr kıyma
3 orta boy domates
2 büyük boy yeşilbiber
1 büyük boy kırmızıbiber
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 kase yoğurt