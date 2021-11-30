Trend Galeri Trend Yaşam Yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği? İşte MasterChef yağlama tarifi ve Kayseri yağlaması yapılışı

Yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği? İşte MasterChef yağlama tarifi ve Kayseri yağlaması yapılışı

Şebit olarak da adlandırılan Kayseri yağlaması, MasterChef adlı yemek programının son bölümüyle birlikte gündeme geldi. Yarışmacıların en iyi tabağı hazırlayarak hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştığı programın son bölümünün ardından "yağlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait ve nerenin yemeği?" gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte milyonların incelediği MasterChef yağlama tarifi ve Kayseri yağlaması yapılışı!

Giriş Tarihi: 30.11.2021 01:11 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 01:11 PAYLAŞ