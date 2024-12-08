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Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Kanal D ekranlarında her Cumartesi akşamı yayınlanan Yalan 28. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrolünde Aslıhan Güner'in bulunduğu dizinin bu haftaki bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar için kareler araştırıyor. Peki Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?