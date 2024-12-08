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Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Kanal D ekranlarında her Cumartesi akşamı yayınlanan Yalan 28. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrolünde Aslıhan Güner'in bulunduğu dizinin bu haftaki bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar için kareler araştırıyor. Peki Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Giriş Tarihi: 08.12.2024 00:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:57
Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

28. bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Dizinin ekranda gelen son bölümünden sonra haftaya neler olacağı merakla bekleniyor. Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi oyuncuları yer aldığı yapımda gelecek hafta hafta olacaklar için sorgulamalar başladı. Peki Yalan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler neler olacak?

Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

YALAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalan dizisine ait fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/yalan

Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

YALAN 27. BÖLÜM İZLE

"Yalan" yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/yalan/bolumler

Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

YALAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Aladağ aşiretinden gelen Alaz, Duru'yu istediğini söyledikten sonra Melike ve Kadir çok sinirlenirler.

Yalan 28. bölüm fragmanı yayında: Kanal D ile Yalan yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Kadir güvenlik önlemi için bütün korumaları Melike'nin evine yönlendirir. Bir süreliğine Melike'nin evine taşınır. Tuna, Duru'nun sürekli korumalarla olmasından çok sıkılmıştır.

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