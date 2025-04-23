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Yalova'da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova'da eğitime ara verildi mi

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem paniğe neden oldu. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin ardından pek çok vatandaş kendini sokağa attı; yaşanan korku ve tedirginlik bölgede hâlâ hissediliyor. Artçı sarsıntılar sürerken özellikle öğrenciler ve veliler, "24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Başta İstanbul olmak üzere Yalova gibi etkilenen illerde resmi makamların yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Yalova'da 24 Nisan okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:04
Yalova’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova’da eğitime ara verildi mi

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem, çevre illerde de etkili şekilde hissedildi. AFAD, vatandaşları hasar gören binalardan uzak durmaları konusunda uyardı. Sarsıntının ardından öğrenciler ve aileler, "24 Nisan'da okullar kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle Tekirdağ'da eğitime dair kararın, valilikten gelecek resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Peki, 24 Nisan Çarşamba günü Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi?

Yalova’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova’da eğitime ara verildi mi
Yalova’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova’da eğitime ara verildi mi

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da eğitime ara verileceğini paylaştı.

Yalova’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova’da eğitime ara verildi mi