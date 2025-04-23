Trend Galeri Trend Yaşam Yalova'da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova'da eğitime ara verildi mi

Yalova'da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası Valilik açıklama yaptı! 24 Nisan Yalova'da eğitime ara verildi mi

İstanbul, Yalova, Kocaeli ve çevresinde hissedilen şiddetli deprem paniğe neden oldu. AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin ardından pek çok vatandaş kendini sokağa attı; yaşanan korku ve tedirginlik bölgede hâlâ hissediliyor. Artçı sarsıntılar sürerken özellikle öğrenciler ve veliler, "24 Nisan Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Başta İstanbul olmak üzere Yalova gibi etkilenen illerde resmi makamların yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Yalova'da 24 Nisan okullar tatil mi?