Bugün etkisini gösteren fırtına ve lodos sebebiyle İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli gibi pek çok ilde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Yurdun pek çok kesiminde etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Balıkesir ve Yalova'da okullar tatil mi, 30 Kasım Yalova ve Balıkesir'de okul var mı gibi sorular bu kapsamda araştırma konusu oldu. Yaşanan fırtına kabusu nedeniyle ölen ve yaralanan vatandaşlar olurken, pek çok ilde kırmızı alarma geçildi. İşte son gelişmeler ve okulların tatil edildiği iller!