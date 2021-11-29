Valiliklerden art arda gelen açıklamaların ardından pek çok vatandaş Yarın Balıkesir ve Yalova'da okullar tatil mi diye araştırıyor. Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli fırtına sonucu İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde okulların tatil edildiği duyuruldu. Meteoroloji'nin günler önce duyurduğu fırtına pek çok ili etkisi altına alırken, hayatı kabusa çeviren fırtına nedeniyle 30 Kasım Yalova ve Balıkesir'de okul var mı diye merak ediliyor. İşte son Valilik açıklamaları!
Bugün etkisini gösteren fırtına ve lodos sebebiyle İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli gibi pek çok ilde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Yurdun pek çok kesiminde etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Balıkesir ve Yalova'da okullar tatil mi, 30 Kasım Yalova ve Balıkesir'de okul var mı gibi sorular bu kapsamda araştırma konusu oldu. Yaşanan fırtına kabusu nedeniyle ölen ve yaralanan vatandaşlar olurken, pek çok ilde kırmızı alarma geçildi. İşte son gelişmeler ve okulların tatil edildiği iller!
YARIN BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki pek çok ilde etkisini gösteren fırtına ve lodosun etkisiyle çeşitli illerde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Balıkesir'de de 30 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.
YARIN YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova'daki okullarda da yarın (30 Kasım'da) tatil ilan edileceği duyurusu yapıldı. Duyuruda, okulların yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.
KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.
Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.
YARIN BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yapılan son açıklamalar arasında Bursa'daki okulların da tatil yapılacağı duyurusu yer aldı.