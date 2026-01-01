Trend Galeri Trend Yaşam YARIN BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak 2026 Batman kar tatili için gözler Valilikte!

Batman'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 2 Ocak 2026 Cuma günü için "Okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen kentte, 1 Ocak resmi tatilinin ardından haftanın son günü olan Cuma günü ders başı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Batman Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması, dondurucu soğuklar ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Batman ve ilçelerinde yarın okulların durumu hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 18:45
Güneydoğu Anadolu genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar Batman'da hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, sosyal medya üzerinden "Batman'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap arıyor. Meteorolojiden gelen uyarılar, özellikle taşımalı eğitim yapan bölgelerdeki öğrencileri ve velileri ilgilendiriyor.

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Batman Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için il genelini kapsayan resmi bir tatil kararı açıklanmamıştır.

Batman'da hafta içinde (30-31 Aralık) eğitime 2 gün ara verilmişti. Ancak 1 Ocak Perşembe günkü resmi tatilin ardından, Valilik tarafından yeni bir idari izin veya kar tatili duyurusu gelmediği sürece eğitimin normal seyrinde devam etmesi beklenmektedir.

BATMAN HAVA DURUMU

