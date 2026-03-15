Yarın Kandil mi? 19 Mart 2026 Pazartesi Gecesi ne kandili? 2026 Diyanet dini günler takvimi

Ramazan'ın son günlerine yaklaşılırken Kadir Gecesi gündemde öne çıktı. Diyanet takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı bu mübarek gece, sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul olduğu özel bir zaman olarak kabul ediliyor.Bu özel günü heyecanla bekleyen Müslümanlar "yarın kandil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yarın kandil mi, ne kandili?

Giriş Tarihi: 15.03.2026 20:50
Ramazan'ın son günlerine yaklaşılırken Kadir Gecesi, tarihi, önemi ve faziletleriyle gündemde öne çıktı. Yaygın inanışa göre Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart Pazartesi idrak edilecek. İşte Diyanet'in 2026 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ve diğer kandil tarihleri…

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Dini günler hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor.

2026 yılında Miraç, Berat, Mevlid ve Regaip kandilleri idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, 16 Mart Pazartesi günü herhangi bir kandil günü olarak yer almıyor.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi, yaygın inanışın aksine kandil olarak kabul edilmez.

Diyanet takvimine göre kandil geceleri (Mevlid, Regaib, Miraç, Berat) arasında yer almasa da, Ramazan ayında kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen en kutsal gecedir.

Kur'an'da adı geçen tek gece olan Kadir Gecesi, Kur'an'ın inmeye başladığı mübarek zaman olarak büyük önem taşır.

DİYANET İLE KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

2026 KANDİL TARİHLERİ

2026 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece kandil tarihleri belli oldu. İşte 2026 kandil günleri;

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiulevvel 1448)

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (1 Receb 1448)

