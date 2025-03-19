Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarım gün ara verildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi ihtimali nedeniyle eğitime ara ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "19 Mart 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerde meteorolojik verilere göre devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.