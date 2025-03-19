Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…
Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…
Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken valiliklerden tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul ve Ankara'da da soğuk hava etkisini gösterirken, tatil haberi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler…
Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:28