Trend Galeri Trend Yaşam Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken valiliklerden tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul ve Ankara'da da soğuk hava etkisini gösterirken, tatil haberi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:28
Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken valiliklerden tatil haberleri peş peşe geldi. İstanbul ve Ankara'da da soğuk hava etkisini gösterirken, tatil haberi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarım gün ara verildi. Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi ihtimali nedeniyle eğitime ara ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "19 Mart 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerde meteorolojik verilere göre devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

KIRŞEHİR

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşme olasılığının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Yarın okullar tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart Perşembe okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

KONYA

Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Bu arada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılıp, Karayolları ekiplerinin biriken karları temizlemesi sonrası tekrar trafiğe açıldı.