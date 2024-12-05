Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

Sadece kilo vermek değil, vücudunuzu da şekillendirmek istiyorsanız çözümü mutfağınızda saklı! Bahsedeceğimiz bu besinler hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de kas gelişimini destekliyor. Üstelik bu beslenme planının yanına bir de egzersiz eklediğinizde kısa sürede yağdan kilo vermek kaçınılmaz olacak…