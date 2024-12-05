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Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor
Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor
Kilo vermek için porsiyon kontrolü yapmak kaçınılmaz. Neyi yediğimiz kadar da hangi zaman aralığında beslendiğimiz de kilo verme konusunda oldukça etkili. Şimdi bahsedeceğimiz bu besinler ise hem yağ yakımını destekliyor hem de vücuttaki kas oranını artırıyor. Doğru besinler ile vücut geliştirmek, şekillendirmek mümkün. İşte mutfağınızda bulunması gereken süper besinler.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:58