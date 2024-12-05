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Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

Kilo vermek için porsiyon kontrolü yapmak kaçınılmaz. Neyi yediğimiz kadar da hangi zaman aralığında beslendiğimiz de kilo verme konusunda oldukça etkili. Şimdi bahsedeceğimiz bu besinler ise hem yağ yakımını destekliyor hem de vücuttaki kas oranını artırıyor. Doğru besinler ile vücut geliştirmek, şekillendirmek mümkün. İşte mutfağınızda bulunması gereken süper besinler.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:58
Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

Sadece kilo vermek değil, vücudunuzu da şekillendirmek istiyorsanız çözümü mutfağınızda saklı! Bahsedeceğimiz bu besinler hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de kas gelişimini destekliyor. Üstelik bu beslenme planının yanına bir de egzersiz eklediğinizde kısa sürede yağdan kilo vermek kaçınılmaz olacak…

Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

BALIK YAĞI
Vücudumuz için harika bir destekçidir. Yüksek tansiyonu düşürür, karaciğer yağlanmasını önlemede yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde metabolizmaya hız kazandırma etkisi bulunur.

Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

YUMURTA
B12, D vitamini ve kolin bakımından zengin bir besindir. İçerdiği amino asitler ise kas gelişimi için idealdir. Uzun süre tok tutan yumurta metabolizmayı da hızlandırır.

Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

TAVUK GÖĞÜSÜ
100 gramında 31 gram protein bulunur. Tavuk göğsünün yağ oranı oldukça düşüktür ve harika bir kas geliştiricidir. Selenyum minerali içerir ve metabolizmayı destekler. Aynı zamanda B6 vitamini bakımından zengindir.

Yedikçe vücutta yağ oranını azaltıp kas oranını artırıyor! Hem kilo verdirip hem de vücudu şekillendiriyor

KİNOA
Tam protein içeren nadir bitkisel bir besin kaynağıdır. Düşük glisemik indekslidir. Kas gelişimini destekleyen yeşil mercimek, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını da hızlandırır. Yeşil mercimek, tüm esansiyel amino asitleri bünyesinde barındırır.

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