YENİ BÖLÜM! Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle: ATV Aşk ve Gözyaşı izle

ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bir haftalık aranın ardından bu akşam (31 Ekim 2025 Cuma) büyük bir heyecanla beklenen 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Meyra'nın hastalığı ve Ercan'ın ölümü sonrası tüm hikayenin yeniden yazıldığı yeni bölümde, 10 aylık zaman atlaması yaşanıyor. Selim cinayet şüphelisi olarak hapse girerken, Meyra Almanya'ya götürülüyor. İşte, Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle:

Giriş Tarihi: 31.10.2025 23:32
Aşk ve Gözyaşı'nın 5. bölümünde yaşananlar, Meyra ve Selim'in hayatını kökten değiştirdi. Meyra'nın hastalığının ilerlemesi ve Ercan'ın entrikaları sonucu Selim'in öfkesine yenik düşerek Ercan'ı dövmesi, korkunç bir sona neden oldu. Dizinin tutkunları, bu akşamki bölümde yaşanacak büyük zaman atlaması ve Meyra ile Selim'in ayrılık sonrası karşılaşmalarını merakla bekliyor. İşte, ATV ile Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle linki:

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

YENİ BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur.

Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir.

Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk.

Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur.

