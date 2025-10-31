YENİ BÖLÜM! Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle: ATV Aşk ve Gözyaşı izle
ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bir haftalık aranın ardından bu akşam (31 Ekim 2025 Cuma) büyük bir heyecanla beklenen 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Meyra'nın hastalığı ve Ercan'ın ölümü sonrası tüm hikayenin yeniden yazıldığı yeni bölümde, 10 aylık zaman atlaması yaşanıyor. Selim cinayet şüphelisi olarak hapse girerken, Meyra Almanya'ya götürülüyor. İşte, Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle:
Giriş Tarihi: 31.10.2025 23:32