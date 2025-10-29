YENİ BÖLÜM! Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle: ATV Gözleri Karadeniz son bölüm izle
ATV ekranlarının Karadeniz ve İstanbul ekseninde geçen iddialı dizisi Gözleri Karadeniz, 9. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen anlara davet ediyor. Güneş ve Azil arasındaki tutku dolu aşk, Mehmet'in ölümden dönmesiyle bir kez daha büyük bir sınavdan geçiyor. Güneş'in aldığı beklenmedik karar, Azil'i şoke ederken, Mehmet'in ailesi ve sırlar üzerindeki baskısı iyice artıyor. İşte, Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 29.10.2025 01:57