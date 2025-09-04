Trend Galeri Trend Yaşam YENİ HAFTA🔥| 11 Eylül A101 aktüel kataloğu: Lastikli çarşaf, doğrayıcı, ayakkabılık... A101'de neler indirimde?

A101 aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 11 Eylül A101 indirimleri ile sepetler dolup taşacak. Lastikli çarşaf, ütü masası, kurutmalık, çamaşır sepeti, mikrodalga fırın, halı, klozet takımı müthiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca doğrayıcı, çay makinesi, ütü, baskül, boyun masaj aleti, saklama kapları, yağlık, kavanoz, kupa, bardak, ayakkabılık, çalışma masası, çamaşır sepeti, basamaklı tabure, çöp kovası, çamaşır selesinde de dev kampanya dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 11 Eylül A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi.