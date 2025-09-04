Trend Galeri Trend Yaşam YENİ HAFTA🔥| 11 Eylül A101 aktüel kataloğu: Lastikli çarşaf, doğrayıcı, ayakkabılık... A101'de neler indirimde?

A101 aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 11 Eylül A101 indirimleri ile sepetler dolup taşacak. Lastikli çarşaf, ütü masası, kurutmalık, çamaşır sepeti, mikrodalga fırın, halı, klozet takımı müthiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca doğrayıcı, çay makinesi, ütü, baskül, boyun masaj aleti, saklama kapları, yağlık, kavanoz, kupa, bardak, ayakkabılık, çalışma masası, çamaşır sepeti, basamaklı tabure, çöp kovası, çamaşır selesinde de dev kampanya dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 11 Eylül A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:01
11 Eylül Perşembe günü başlayacak A101 indirimleriyle dolu yeni hafta kataloğu yayımlandı. A101 Market boyun masaj aleti, doğrayıcı, çay makinesi, ayakkabılık, çöp kovası, bulaşık makinesi gibi çok çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. Ayrıca ütü, tost makinesi, mini üt masası, ışıklı paten, hurç ve kavanozlarda da avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. İşte, A101 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

11 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

