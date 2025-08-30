Trend Galeri Trend Yaşam YENİ HAFTADA İNDİRİMLER SEPETLERDE💥 A101 aktüel 4 Eylül fırsatları: Akıllı telefonlar, saklama kapları, deterjanlar...

YENİ HAFTADA İNDİRİMLER SEPETLERDE💥 A101 aktüel 4 Eylül fırsatları: Akıllı telefonlar, saklama kapları, deterjanlar...

A101 4 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu perşembe de A101 raflarında birbirinden cazip kampanyalar yerini aldı. Gıda ürünlerinde süt, yoğurt, yumurta, peynir, pirinç, zeytin ve ayçiçek yağı öne çıkarken; temizlik grubunda bulaşık makinesi tuzu, çamaşır makinesi temizleyici, yağ-kir çözücüler ve deterjan çeşitleri avantajlı fiyatlarla satışta. Mutfak kategorisinde saklama kapları, tencere setleri dikkat çekerken; elektronik bölümde akıllı saatler ve elektrikli ev aletleri en çok ilgi gören fırsatlar arasında. Peki, A101 4 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var? İşte güncel katalog ve fiyat listesi…