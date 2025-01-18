Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için Meteoroloji uzmanlarından tarih verildi. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara, İstanbul dahil il il hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.