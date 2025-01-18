Trend Galeri Trend Yaşam Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi

Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yeni hafta için kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdu terk eden yağışlar hafta içi tekrardan geliyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ankara, Bolu çevresinde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Batıdan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası 2 gün sürecek. Soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına alacak. Bunun yanında uzmanlardan vatandaşlara güneşli havalara aldanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevabını buldu. Meteoroloji uzmanları kar yağışı için yeni tarihi işaret etti. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara, İstanbul dahil il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 18.01.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 18:50
Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için Meteoroloji uzmanlarından tarih verildi. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara, İstanbul dahil il il hava durumu raporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

Yurdun batısında etkili olan kar ve sağanak etkisini yitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde yalnızca Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor. Bu bölge dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

HAVA SICAKLIĞI ARTTI

Güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaklıklar da bir kademe artacak.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

GÜNEŞ VAR AMA SOĞUĞA DİKKAT

Bugün rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hafif esen rüzgar, gölgede üşütecek.

Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

HAFTALIK RAPOR YAYINLANDI

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Uzun bir aradan sonra gelen güneşli hava bir sürü daha devam edecek. Salı akşamı batıdan yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının cumaya kadar sürmesi bekleniyor. Ankara, Bolu ve çevresinde kar yağışı bekleniyor.

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