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Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi
Yeni soğuk hava dalgası alarmı verildi: Donacağız! Ankara ve İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yeni hafta için kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdu terk eden yağışlar hafta içi tekrardan geliyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Ankara, Bolu çevresinde gök gürültülü sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Batıdan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası 2 gün sürecek. Soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına alacak. Bunun yanında uzmanlardan vatandaşlara güneşli havalara aldanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevabını buldu. Meteoroloji uzmanları kar yağışı için yeni tarihi işaret etti. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte Ankara, İstanbul dahil il il hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 18:50