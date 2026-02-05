Trend Galeri Trend Yaşam Yeni trafik cezaları Meclis'te! Trafik cezaları kanunu maddeleri ve içeriği neler? En düşük ceza 12 bin TL!

Yeni trafik cezaları Meclis'te! Trafik cezaları kanunu maddeleri ve içeriği neler? En düşük ceza 12 bin TL!

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinde önemli bir aşama kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve trafik cezalarının artırılmasını amaçlayan düzenlemenin 6 maddesi daha kabul edildi.

05.02.2026
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, trafik cezalarının artırılmasını da kapsayan 6 maddesi daha kabul edildi. Yeni maddelerle birlikte trafik kurallarına uyumun artırılması ve yol güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İşte, yeni trafik cezaları düzenlemesi...

TRAFİK CEZALARI 2026 KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 6 maddesi daha kabul edildi. Düzenleme; ağır tonaj, tehlikeli madde taşımacılığı, kış lastiği, drift, motosiklet ve elektrikli skuter kullanımı gibi birçok başlıkta cezaların ciddi oranda artırılmasını içeriyor.

TBMM'de Trafik Cezalarına Büyük Artış

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin 6 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme, özellikle ağır tonajlı araçlar, motosikletler ve elektrikli skuter kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER:

Aşırı yükleme cezaları:
Yüzde 10–25 arası yük aşımında 10 bin–40 bin TL, yüzde 25'i aşanlarda 60 bin TL ceza.

Tehlikeli madde taşımacılığı:
İzinsiz taşıyanlara 20 bin TL, özel izne tabi yükü izinsiz taşıyanlara 60 bin TL ceza.

Kış lastiği ve kar zinciri:
Zorunluluğa uymayanlara 6 bin TL, zincir kullanmayarak trafiği aksatanlara 24 bin TL ceza.

Drift ve akrobatik hareketler:
46 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma, araç 60 gün trafikten men.

El freniyle drift:
140 bin TL idari para cezası.

Yaya yolunda motosiklet ve skuter:
5 bin TL ceza.

İzinsiz yarışlar:
Sürücülere 46 bin TL, ehliyete 2 yıl el koyma.

