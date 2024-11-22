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Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! Mahkemede dikkat çeken itiraf: Fırat Sarı'ya hasta yönlendirip para aldım
Yenidoğan çetesi davasında 5. gün! Mahkemede dikkat çeken itiraf: Fırat Sarı'ya hasta yönlendirip para aldım
Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' davası 5. gününde devam ediyor. Onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan, elebaşlığını Fırat Sarı'nın yaptığı 47 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın da ifade vereceği yargılamada, Gıyasettin Mert Özdemir dikkat çeken bir itirafta bulundu. Özdemir, Fırat Sarı'ya hasta yönlendirerek para aldığını kabul etti.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:36