Yenidoğan Çetesi mağduru bir anne daha: Senaryo aynı başrolde Fırat Sarı var! Bebeğini 1 hafta...

'BEBEĞİMİ HASTANEDEN ÇIKARMAMAM İÇİN BENİ KORKUTMAYA ÇALIŞTI'

Sümeyra A. yaşadıklarını "Oğlum Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sağlıklı bir gebelik sonrasında doğumda herhangi bir sorun yaşamadan bir bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından bebeğim 'Rutin kontrolleri yapılacak' denilerek çıkartıldı. Sonrasında beni servisteki odama alındım. Orada bebeğimi beklerken, başka bir doktor tarafından yapılan muayenede, oğlumda sezaryen doğum ve yüksek kiloyla doğmuş olması nedeniyle başka bebeklerde de rastlanabilen ve çok önemli olmayan basit bir solunum sıkıntısı olduğu ve 2-3 saat kadar solunum desteği verileceği, öğlene kadar da yanımızda olacağı söylendi. Bize bu bilginin verilmesinden yarım saat sonra Doktor Fırat Sarı tarafından bebeğimizin yoğun bakıma yatırılması için imza vermemiz için çağrıldık. 'Bu basit bir sorun neden yatırıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Gözetim altında tutacağız. Önemli değil 1-2 gün sonra taburcu edeceğiz' denildi. Bebeğimizi ilk gün gördük, hızlı nefes alışverişi vardı ama akşamında iyileşmiş görünüyordu.