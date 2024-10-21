Yenidoğan Çetesi mağduru bir anne daha: Senaryo aynı başrolde Fırat Sarı var! Bebeğini 1 hafta...

Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan İstanbul Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde 6 yıl önce doğum yapan Sümeyra A., 2 saat beslenmeyle geçecek sarılık için bebeğinin bir hafta yoğun bakımda tutulup, yanlış tedavilerle mağdur edildiklerini ve epikriz raporu da vermediklerini iddia etti. Yenidoğan Çetesi'yle ilgili haberleri gördükten sonra nasıl bir şeyin içerisinde olduklarını idrak edip Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sümeyra A. "O dönemde bebeğim zayıfladı ve bazen sesinde ağlamaktan kaynaklı çatallaşma vardı. Acıyı yaşayan aileler var bunu söylemeye utanıyorum ama çok şükür çocuğumun şu an herhangi bir sorunu yok. O gün hastanede doğum yapan 8 kadındık ama katta sadece 1 bebek vardı. Diğerleri hep yoğun bakıma alınmıştı" diye konuştu.