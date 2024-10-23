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Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK'ya ödettiler

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yenidoğan çetesi şüphelisi hemşirenin vermiş olduğu ifadeye göre 1 kez kullanılması gereken ilaçlar 5 kez kullanılıyor gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildi. Söz konusu ilaçların hem kullanıldığını hem de satıldığını söyleyen çete şüphelisi, ilaçların günlük olarak İlker Gönen'de toplandığını ve Medisense adlı şirkete gittiğini aktardı.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:45
Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK’ya ödettiler

Sırf SGK'dan para almak için bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek bakımsızlıktan ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi'ne dair her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin gündemine oturan çete, SGK'ya fatura ettikleri ilaçları hem kullandılar hem de sattılar.

Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK’ya ödettiler

SGK'YA FATURA ETTİKLERİ İLAÇLARI HEM KULLANDILAR HEM DE SATTILAR

Yenidoğan çetesi soruşturmaları kapsamında şüpheli hemşire Hakan Doğukan Taşçı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Kendisini usulsüz işlerin içine sokan kişinin Fırat Sarı olduğunu öne süren Taşçı, "Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyordu. Ben de çocukların sağlığı için elimden geleni yapıyordum. İşler iyice çığırından çıktıktan sonra, çocukların sağlığı tehlikeye girdikten sonra bu kişiyle sürekli tartıştım. Yaklaşık 4 aydır da kendisi ile görüşmüyorum. Kendisi ile kavga ederek ayrıldım" savunmasını yaptı.

Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK’ya ödettiler

"KIRMIZI REÇETE İLE SATILAN İLACI KULLANDI"

Şüpheliler arasında yer alan Hasan Basri Gök adlı hemşire ise ifadesinde; Hüseyin Günerhan ve Hakan Doğukan Taşçı adlı hemşirelerin 2022-2023'te uyuşturucu olarak kullanılan psikiyatrik ilaçlara usulsüz şekilde erişip sattıklarını ve bu yolla 1 milyon lira kazandıklarını söyledi. Gök, meslektaşı Taşçı'nın ayrıca uyuşturucu madde etkisi yaratan ve kırmızı reçete ile satılan bir ilacı kullandığını öne sürdü.

Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK’ya ödettiler

"1 KEZ KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLARI 5 KEZ KULLANIYOR GİBİ GÖSTERDİLER"

İfadesinde, yoğun bakım ünitelerinde prematüre veya akciğer yetmezliği olan bebeklerin tedavilerinde kullanılan "Curosurf" isimli ilacın doktor tarafından 1 kullanılması gerekirken 5 kullanılıyor gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildiğini belirten şüpheli hemşire Gök, bu yolla elde edilen haksız kazancın Fırat Sarı'ya gittiğini, Sarı ve İlker Gönen'in talimatıyla kendisi dahil 12 hemşirenin çalıştığı bebek yoğun bakımlarındaki ilaçların günlük olarak İlker Gönen'de toplandığı ve Medisense adlı şirkete gittiğini anlattı.

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