Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK’ya ödettiler

SGK'YA FATURA ETTİKLERİ İLAÇLARI HEM KULLANDILAR HEM DE SATTILAR

Yenidoğan çetesi soruşturmaları kapsamında şüpheli hemşire Hakan Doğukan Taşçı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Kendisini usulsüz işlerin içine sokan kişinin Fırat Sarı olduğunu öne süren Taşçı, "Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyordu. Ben de çocukların sağlığı için elimden geleni yapıyordum. İşler iyice çığırından çıktıktan sonra, çocukların sağlığı tehlikeye girdikten sonra bu kişiyle sürekli tartıştım. Yaklaşık 4 aydır da kendisi ile görüşmüyorum. Kendisi ile kavga ederek ayrıldım" savunmasını yaptı.