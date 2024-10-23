Yenidoğan çetesi şüphelisinden ŞOK eden iddialar! İlaçları hem kullandılar hem sattılar: Tüm faturayı SGK'ya ödettiler
Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesi soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yenidoğan çetesi şüphelisi hemşirenin vermiş olduğu ifadeye göre 1 kez kullanılması gereken ilaçlar 5 kez kullanılıyor gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura edildi. Söz konusu ilaçların hem kullanıldığını hem de satıldığını söyleyen çete şüphelisi, ilaçların günlük olarak İlker Gönen'de toplandığını ve Medisense adlı şirkete gittiğini aktardı.
Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:45