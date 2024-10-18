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Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir TV programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda "Prematüre bebek nedir?" sorusuna yanıt veren Dr. Fırat Sarı'nın konuşmasında yenidoğan bebekler hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, "Yenidoğan çetesine" ilişkin hazırlanan fezlekede, bebek ölümlerine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:45
Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

İŞTE BEBEK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN İHMALLER

"Yenidoğan" çetesine ilişkin hazırlanan fezlekede de bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.

Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış! İşte bebek ölümlerine neden olan ihmaller zinciri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.

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