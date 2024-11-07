Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Adana'da motosikletli 2, kişi bir kebapçıya saldırı düzenledi. Dükkan sahibine düşmanlık besleyen şüphelilerden biri motosikletin düşmesi sonucu görevli bir polis memuru tarafından yakalandı.