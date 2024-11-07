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Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Adana'da motosikletli 2, kişi bir kebapçıya saldırı düzenledi. Dükkan sahibine düşmanlık besleyen şüphelilerden biri motosikletin düşmesi sonucu görevli bir polis memuru tarafından yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:03
Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Olay, 31 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli şüpheliler Kerem B. ile Kazim Ö., daha önceden husumetli oldukları kebapçı A.G.'nin lokantasının önüne gitti.

Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Şüphelilerden Kerem B., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Çalışanlar panikle koşuştururken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Kebapçıya silahlı saldırı şüphelileri, kaçtıkları motosiklet devrilince yakalandı | Video

Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı.

Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine yakın bir bölgede devriye görevindeki polis ekibi, şüphelileri takibe başladı.

Yer Adana: Kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi!

Bu sırada Meydan Mahallesi'ndeki ara sokakta Kazim Ö.'nün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Hafif yaralanan şüpheliler koşarak kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

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