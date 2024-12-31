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Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!

Antalya'da üst geçit altında otların arasından kötü kokuların yükselmesi üzerine ekipler alarma geçti. Bölgede yapılan araştırmada ortaya çıkan manzara tüyler ürpertti

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:59
Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!

Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı.

Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!

Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü.

Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!

MEĞER 10 GÜNDÜR ORADAYMIŞ!

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yer Antalya! Kötü kokular gelince fark edildi: Meğer 10 gündür oradaymış!
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