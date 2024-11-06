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Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 06.11.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:08
Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Şevket Özgür'ün kullandığı 01 ARD 236 plakalı motosiklet ile, Gülveren Caddesi'nde Antalya Caddesi'nden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Nihal Arıcıgil'in kullandığı 07 BMU 964 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!

Kazanın ardından otomobili kullanan kadın sürücü, motosiklet sürücüsün kaza sonrası kendisini suçladığını belirterek hıçkırıklara boğuldu.

Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!

Gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü teselli etmek mümkün olmazken, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi.

Yer Antalya: Olay sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı!
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