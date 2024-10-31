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Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

Antalya'nın Manavgat İlçesinde seyir halde giden 3 araç zincirleme kaza yaparak içe içe girdi. Daha önce aynı yerde kaza yapan kişilerden kimse yara almazken, zincirleme kazada işler böyle olmadı… 3 kişi…

İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:56
Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

Antalya-Manavgat D-400 Karay olunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

Bu kazanın ardından ise aynı istikamete seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada da şans eseri yaralanan olmadı.

Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

Aynı dakikalarda yine Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Musa Emre Oral'ın kullandığı 38 AIU 761 plakalı araç, Osman Dener'in kullandığı araca, bu aracın da İsmail Demirel'in kullandığı 01 AZJ 585 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Adil Rençber (87) Hatice Nur Göç(8) ve Fahriye Dener (51) yaralandı.

Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!
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