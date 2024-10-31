Yer Antalya: Peş peşe zincirleme kaza!

Aynı dakikalarda yine Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Musa Emre Oral'ın kullandığı 38 AIU 761 plakalı araç, Osman Dener'in kullandığı araca, bu aracın da İsmail Demirel'in kullandığı 01 AZJ 585 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Adil Rençber (87) Hatice Nur Göç(8) ve Fahriye Dener (51) yaralandı.