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Aydın'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

Aydın'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, fırına daldı. Korkunç olayda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:46
Aydın’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

Kaza, saat 15.00 Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Aydın’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

İbrahim İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, geri manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan unlu mamuller üreten kafeye girdi.

Aydın’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

Kazada kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil şoförü İbrahim İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, İbrahim İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Aydın’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1 ölü 3 yaralı!

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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