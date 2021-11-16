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Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Yüzlerce kişi birbirine girdi. Sürücüler ise araçlarını durdurup olayı izledi. O anlar saniye saniye kaydedildi!

Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:28
Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

İstanbul'da ortalık fena karıştı… Süper Amatör Lig'de yer alan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı.

Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi.

Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı.

Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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