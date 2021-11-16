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Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Yüzlerce kişi birbirine girdi. Sürücüler ise araçlarını durdurup olayı izledi. O anlar saniye saniye kaydedildi!

Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:28 PAYLAŞ