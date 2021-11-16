Yer: İstanbul! Yüzlerce kişi birbirine girdi! Herkes araçlarını durdurup izledi!

İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Yüzlerce kişi birbirine girdi. Sürücüler ise araçlarını durdurup olayı izledi. O anlar saniye saniye kaydedildi!
İstanbul'da ortalık fena karıştı… Süper Amatör Lig'de yer alan Gülsuyuspor, evinde Kartalspor'u ağırladı.
Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü.
Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi.
Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarı ara sokaklara kaçtı.
Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.