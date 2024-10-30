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Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden bir durum yaşandı. 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek, gittiği alkollü mekanda T.K. isimli bir müşteri ile kavga etti. Kavganın sokağa taşınması sonucunda olay yerinden kaçmaya çalışan Tunahan Çiçek, mekanda çalıştığı bilinen bir kişi tarafından çelme takılarak yola düşürüldü. Yoldan geçen Y.F. isimli sürücünün ise Tunahan Çiçek'i ezmesi anbean kameralara yansıdı. Olayla ilişkin iş yeri sahibi ile birlikte toplamda 5 kişi gözaltına alınırken 3 kişi de adliyeye sevk edildi. İşte çarpıcı olayın tüm detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:55
Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

24 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanına müşteri olarak gelen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek ile başka bir müşteri T.K. arasında başlayan kavga sokağa taştı.

Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Olay esnasında kalabalık gruptan kaçan Hilmi Tunahan Çiçek, alkollü eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö. tarafından çelme takılarak yola düşürüldü.

Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Bu esnada caddeden geçen Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, yere düşen Çiçek'i ezdi ve kaldırımdan yola inen yabancı uyruklu A.R.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan Çiçek, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Çiçek'in cenazesi, dün Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

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