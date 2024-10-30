Yer Sakarya Adapazarı: Kavgadan kaçtı, çelme takılarak öldürüldü!

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde geçtiğimiz günlerde herkesi şoke eden bir durum yaşandı. 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek, gittiği alkollü mekanda T.K. isimli bir müşteri ile kavga etti. Kavganın sokağa taşınması sonucunda olay yerinden kaçmaya çalışan Tunahan Çiçek, mekanda çalıştığı bilinen bir kişi tarafından çelme takılarak yola düşürüldü. Yoldan geçen Y.F. isimli sürücünün ise Tunahan Çiçek'i ezmesi anbean kameralara yansıdı. Olayla ilişkin iş yeri sahibi ile birlikte toplamda 5 kişi gözaltına alınırken 3 kişi de adliyeye sevk edildi. İşte çarpıcı olayın tüm detayları…