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Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Tekirdağ'da seyir halinde olan Mustafa Demirez, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerin altına girdi. Demirez'in yara almadan çıktığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:56
Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Çorlu'da çevre yolu Edirne istikametinin Emlak Konutları ayrımında meydana geldi.

Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Mustafa Demirez'in kontrolünü yitirdiği 34 EVA 602 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerin altına girdi.

Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Otomobil zarar görürken, Demirez ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza anı, çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer Tekirdağ: Bariyere çarptı burnu bile kanamadı!

Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Demirez, "Bu yola girecektim bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere vurdum. Cenabıallah'ın hikmeti işte, ne diyelim verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

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