Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

KOPARMANIN CEZASI CEP YAKIYOR!

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi (Crocus Nerimaniae-Yayılış alanı Yunan adaları olan) koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı.