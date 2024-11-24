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Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

Aydın'da yağmurlar sonrası 15 günlük sürede açan Sultan Çiğdemi çiçeğini Jandarma ekipleri koruyor. Endemik tür olan çiçeği koparmanın cezası ise cep yakıyor!

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:42
Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

Aydın'da yağmur sonrası açan Sultan Çiğdemi çiçeğini Jandarma ekipleri koruyor.

Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

KOPARMANIN CEZASI CEP YAKIYOR!

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden Sultan Çiğdemi (Crocus Nerimaniae-Yayılış alanı Yunan adaları olan) koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 387 bin 141 lira idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik olarak gerekli bilgilendirme yapıldı.

Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

YILDA SADECE 15 GÜN AÇIYOR

Sultan Çiğdemi bitkisi çiçeklenme dönemi olan sonbaharda ilk yağmurla sadece 15 gün açtığı ifade edildi.

Yılda sadece 15 gün açıyor Jandarmalar koruyor: Koparmanın cezası cep yakıyor!

Endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme ve koruma faaliyetlerinin jandarma ekipleri tarafından devam edeceği öğrenildi.

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