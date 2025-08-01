YKS 2025 TABAN SIRALAMALARI VE PUANLARI (TYT-AYT-YDT) | 180, 200, 230, 250, 280, 300 puanla hangi bölüme girerim?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT puan türlerine göre şekillenen 2025 yılı taban puanları, tercih döneminde en çok merak edilen veriler arasında yer alıyor. "Kaç puanla hangi bölüme girerim?" sorusu adayların gündemindeyken, 2 ve 4 yıllık programların taban puanları ve başarı sıralamaları da tercih listelerinin oluşturulmasında belirleyici oluyor. İşte, YKS taban puanları ve detaylar...