YKS TERCİH SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle araştırılıyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 YKS tercih dönemi sürerken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu doğrultusunda tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Üniversite tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yapılıyor ve adaylar toplamda 24 farklı program için tercih hakkına sahip. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular hangi gün sona erecek?

Giriş Tarihi: 07.08.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 08:00
YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercih maratonunun sona ermesiyle birlikte, üniversite adayları ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Toplam 13 gün sürecek olan tercih sürecinin ardından, yerleştirme işlemleri başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversitelere yerleştirilecek. Peki, 2025 yılı YKS tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?

YKS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

Tercihler 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştiriliyor.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuçbelgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih işlemleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM kılavuzda ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağını paylaştı.