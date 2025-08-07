Trend Galeri Trend Yaşam YKS TERCİH SONUÇ TARİHİ: ÖSYM takvimiyle araştırılıyor! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 YKS tercih dönemi sürerken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu doğrultusunda tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Üniversite tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre yapılıyor ve adaylar toplamda 24 farklı program için tercih hakkına sahip. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular hangi gün sona erecek?