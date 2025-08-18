Trend Galeri Trend Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

2025 YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih bulunuyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler, puanlarına göre tercih ettikleri bölümleri sıraladı. ÖSYM tarafından duyurulacak yerleştirme sonuçları; hangi üniversite ve programa kayıt hakkı kazanıldığını belirlediği için büyük önem taşıyor. Bu nedenle tercihlerin bitmesiyle birlikte, "2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıkça araştırılıyor. İşte ÖSYM üzerinden erişilebilecek YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…