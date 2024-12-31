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Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

Adana'da sıcak saatler yaşandı… Polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" diyen şoför M.Ç., tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:50
Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti.

Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım.

Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!

Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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