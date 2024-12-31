Yolcu otobüsünün motor kısmından bakın ne çıktı: 4.2 milyon lira değerinde!
Adana'da sıcak saatler yaşandı… Polisin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün, vidayla kapatıldığı belirlenen motor bölümünde, piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, ifadesinde "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" diyen şoför M.Ç., tutuklandı.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:50