Trend Galeri Trend Yaşam Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Son yıllarda sosyal medya üzerinden sık sık Twitter, Instagram, Youtube fenomeni kavramlarını duyuyoruz. Kimi zaman akılalmaz işlere imza atan bu kişiler bazen izlenmek için tepki çeken işlere de imza atıyor. Bu fenomen ile ekibi 30 yıldır açılmayan ve bekletilen kasayı yıllar sonra açtı ve sonra bakın neyle karşılaştı. Youtube fenomeninden bu konuda yardım isteyen aile 30 yıllık kasanın içindekileri görünce şaşkına döndü. Yaşananlar sosyal medyadan da saniye saniye paylaşılırken milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 10:42 PAYLAŞ