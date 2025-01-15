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Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?
Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?
Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlunu öldürdüğünü ve çöpe attığını itiraf eden Merve Sağın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sağın'ın 3 evlilik yaptığını ve kaybolan çocuğu 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Bu durum akıllara talihsiz çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılabileceği iddialarınıda güçlendirdi. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar neticesinde bir sonuca ulaşılamazken Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:41