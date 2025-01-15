Trend Galeri Trend Yaşam Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlunu öldürdüğünü ve çöpe attığını itiraf eden Merve Sağın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sağın'ın 3 evlilik yaptığını ve kaybolan çocuğu 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Bu durum akıllara talihsiz çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılabileceği iddialarınıda güçlendirdi. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar neticesinde bir sonuca ulaşılamazken Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:41
Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde Merve Sağın Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti.

Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Merve Sağın'ın üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü.

Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Sağın'ın itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu.

Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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