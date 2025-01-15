Yozgat’ta ikinci Narin Güran vakası! Oğlumu öldürüp çöplüğe attım demişti: 4 yaşındaki çocuğa ne oldu?

İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

