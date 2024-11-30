Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Yeni yapılan bir dizi çalışma, yumurtaların beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaparak demans riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Chicago'daki bir çalışmaya göre, haftada en az bir yumurta yiyen yaşlı yetişkinlerin demans riski yarıya iniyor. Çin'de yapılan bir başka araştırmada ise, her gün yumurta yiyen yaşlıların, sadece haftada veya aylık olarak yumurta tüketenlere göre daha düşük demans riski taşıdığı bulunmuş. Yumurtalar, beyin sağlığına faydalı olan kolin ve B12 vitamini gibi besin maddeleri içeriyor. Bu maddeler, beyin hücrelerini öldürebilecek zararlı iltihaplanmaları azaltarak hafıza gibi önemli işlevleri desteklemeye yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, bu faydalardan yararlanmak için günde bir veya iki yumurta tüketilmesini öneriyor. Kayıtlı beslenme uzmanı Catherine Gervacio, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, 'Haftada 4-7 yumurta tüketimi, çoğu birey için kolesterol seviyelerini olumsuz etkilemeden bilişsel faydalar sağlayabilir,' dedi. Uzun süre boyunca, kalbin sağlıklı kalması için kolesterol içeren yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiği öğütlenmişti. Kolesterol, kan damarlarında birikerek kalp damarlarını tahrip edebilen bir madde olup, özellikle yumurta sarısında yoğun olarak bulunuyor. Ancak son araştırmalar, vücuttaki kolesterol seviyesinin en büyük etkileyicisinin, yediğimiz yağ ve karbonhidrat karışımı olduğunu gösteriyor. Yani yumurtalardaki kolesterolün doğrudan kolesterol seviyesini artırmadığı, aksine vücutta kolesterol üretiminin karaciğer tarafından yapıldığı bulunmuş durumda. Bir diğer çalışma, Duke Clinical Research Institute tarafından yapılan araştırma, haftada 12 yumurta yiyen kişilerin, daha az yumurta yiyenlerle benzer kolesterol seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, kolesterol içeren yiyeceklerin vücuda girmesiyle, karaciğerin daha az LDL kolesterol üretmesini sağlayan 'cholesin' hormonunun salınımıdır. Bunların yanı sıra, yumurtalarda bulunan lutein ve omega-3 yağ asidi DHA gibi besin maddeleri de beynin korunmasına yardımcı oluyor. Lutein, beyin hücrelerini öldüren serbest radikallerin yol açtığı oksidatif stresi azaltırken, DHA, beyin hücrelerini bozan amyloid beta proteinlerinin miktarını azaltıyor. Ancak, bazı beslenme uzmanları, yumurtaların yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle LDL kolesterol seviyelerini artırabileceğini ve bu durumun kalp hastalığına yol açabileceğini belirtiyor. Amerikan Kalp Derneği, haftada yedi yumurtadan fazla tüketilmemesini öneriyor. Beslenme uzmanları, yumurtaları diyetinize dahil etmek için kahvaltıda başlangıç yapmayı öneriyor. Örneğin, yumurtaları ıspanakla karıştırarak veya sebzeli omletle tüketmek, yanına da yaban mersini gibi antioksidanlarla zengin meyveler eklemek iyi bir seçenek olabilir.