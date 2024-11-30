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Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Yıllardır yüksek yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle kötü bir üne sahip olan yumurtalar, son dönemde sağlık açısından pek çok faydası olduğu gösterilen araştırmalarla yeniden popülerlik kazanıyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:21
Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Yeni yapılan bir dizi çalışma, yumurtaların beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaparak demans riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Chicago'daki bir çalışmaya göre, haftada en az bir yumurta yiyen yaşlı yetişkinlerin demans riski yarıya iniyor.

Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Çin'de yapılan bir başka araştırmada ise, her gün yumurta yiyen yaşlıların, sadece haftada veya aylık olarak yumurta tüketenlere göre daha düşük demans riski taşıdığı bulunmuş.

Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Yumurtalar, beyin sağlığına faydalı olan kolin ve B12 vitamini gibi besin maddeleri içeriyor. Bu maddeler, beyin hücrelerini öldürebilecek zararlı iltihaplanmaları azaltarak hafıza gibi önemli işlevleri desteklemeye yardımcı oluyor.

Yumurtayı böyle yemek beyni yeniliyor! İşte Alzheimer tehdidini yok eden o yöntem…

Beslenme uzmanları, bu faydalardan yararlanmak için günde bir veya iki yumurta tüketilmesini öneriyor.

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